Определены 10 самых популярных профессий во время пандемии коронавируса
В марте россияне чаще всего искали работу водителем, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Авито Работа.
Также в топ-10 самых популярных профессий вошли электрик, грузчик, разнорабочий, сварщик, уборщица, администратор, бухгалтер, няня и курьер.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней до конца апреля, а региональные власти были наделены дополнительными полномочиями по введению на территории субъектов РФ мер борьбы с распространением коронавируса. В частности, в Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции.
В России по последним данным, общее число зараженных коронавирусом составляет 21 189 человек, вылечившихся — 1711 человек, умерших — 175 человек.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/999866/2020-04-15/nazvana-samaia-populiarnaia-professiia-v-usloviiakh-pandemii