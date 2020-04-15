Определены 10 самых популярных профессий во время пандемии коронавируса

В марте россияне чаще всего искали работу водителем, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Авито Работа.

Также в топ-10 самых популярных профессий вошли электрик, грузчик, разнорабочий, сварщик, уборщица, администратор, бухгалтер, няня и курьер.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней до конца апреля, а региональные власти были наделены дополнительными полномочиями по введению на территории субъектов РФ мер борьбы с распространением коронавируса. В частности, в Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции.

В России по последним данным, общее число зараженных коронавирусом составляет 21 189 человек, вылечившихся — 1711 человек, умерших — 175 человек.