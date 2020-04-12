Оперштаб: 10 апреля в Москве 3,5 миллиона человек покидали дом на продолжительное время

По данным геоаналитики сотовых операторов, в пятницу 10 апреля в Москве были зафиксированы 3,5 млн человек, которые выходили из дома днем более чем на 6 часов. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. При этом 4,4 млн человек находились дома.

«Оперштаб предупреждает, что возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете. В среднем в Москве семья состоит из 2-3 человек, это означает, что 3,5 млн горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции, несут потенциальную угрозу заражения для 6-9 млн своих соседей, друзей, родных и близких, — говорится в сообщении.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.