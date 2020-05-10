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Онищенко позитивно оценил ситуацию с коронавирусом в России

05:16
Геннадий Онищенко. Фото Kremlin.ru
Геннадий Онищенко. Фото Kremlin.ru
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поделился мнением о ситуации с коронавирусом?.

— Что касается России, давайте не будем качать избыточный оптимизм, но снижение коэффициента заболеваемости — хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию, — заявил Онищено в эфире НСН. — Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 9 на 10 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 084 972 человека. Умерших — 279 484, выздоровевших — 1 426 982.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 9 мая всего зарегистрировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек.

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