Онищенко позитивно оценил ситуацию с коронавирусом в России

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поделился мнением о ситуации с коронавирусом?.

— Что касается России, давайте не будем качать избыточный оптимизм, но снижение коэффициента заболеваемости — хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию, — заявил Онищено в эфире НСН. — Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 9 на 10 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 084 972 человека. Умерших — 279 484, выздоровевших — 1 426 982.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 9 мая всего зарегистрировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек.