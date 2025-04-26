Легков — о спортсменах-депутатах: «Они бегали для людей — могут и помогать»

Олимпийский чемпион Александр Легков в разговоре с «СЭ» высказался о работе спортсменов в Госдуме РФ.

«Какой процент спортсменов находится в Госдуме? Думаю, около 2 процентов. В любом случае они закрывают комитеты, которые связаны со спортом. Думаю, это хорошая история, чтобы поддержать спортсменов. Это общественная работа, которая связана с общением с людьми. Они это умеют. Так что это нормально. Они бегали для людей — они могут и помогать людям. Работа не для спортсменов? Пускай говорят. На заборе тоже много всего написано, а там дрова», — сказал Легков «СЭ».