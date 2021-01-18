Олимпийская чемпионка вспомнила об изнасиловании 22-летней давности

Олимпийская чемпионка по парусному спорту София Бекатору из Греции заявила, что в 1998 году подверглась сексуальному насилию со стороны высокопоставленного спортивного функционера.

Скандальное признание было сделано во время онлайн-конференции, организованной греческим министерством спорта. По словам Бекатору, заместитель главы национальной федерации Аристидес Адамопулос пригласил спортсменку (которой тогда был 21 год) в свой гостиничный номер — якобы для обсуждения подготовки к Олимпиаде-2020. Там чиновник навязал своей гостье секс, несмотря на то, что та несколько раз твердо сказала: «Нет».

В 2004-м году Бекатору завоевала олимпийское золото в классе 470 на домашних Играх в Афинах. По ее словам, она молчала все эти годы, полагая, что скандал помешает исполнению мечты всей ее жизни и внесет разлад в сборную Греции по парусному спорту. Как сообщает Greek Reporter, Адамопулос заявил, что высказывания Софии являются «лживыми и клеветническими». При этом чиновник согласился уйти в отставку, чтобы «не бросать тень на Олимпийский комитет Греции». Федерация парусного спорта и НОК начали расследование неприглядной истории 22-давности.

(Отдел спорта)