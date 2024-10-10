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10 октября, 06:19

Матыцин: «Увеличивается число мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в новых регионах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин рассказал, что число мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в новых регионах, увеличивается.

«Увеличивается число мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области, а также в Республике Крым и Севастополе. Такое внимание новым регионам будет способствовать их более эффективной интеграции в систему физической культуры и спорта нашей страны. Одним из наиболее актуальных вопросов остается капитальный ремонт объектов спорта, ранее это было отмечено поручением главы государства. Необходимо держать вопрос на оперативном контроле, поскольку дальнейшее откладывание этого решения может привести к невозможности восстановления отдельных объектов.

Принцип нашей работы — открытость и конструктивный диалог. В рамках очередного бюджетного цикла необходимо наладить совместную работу между рабочей группой комитета по бюджету, коллегами из Минспорта России, Минфина России, Счетной палаты. Происходит расширение источников финансирования, планируется создание фонда — все эти вопросы требуют правового регулирования. Призываю всех к конструктивному диалогу для достижения наших общих целей», — цитирует ТАСС Матыцина.

Источник: ТАСС
Олег Матыцин
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