Министр спорта РФ Олег Матыцин провел в режиме видеоконференцсвязи совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

В мероприятии приняли участие представители Уральского, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

«В условиях пандемии коронавируса вся тяжесть ситуации ложится на регионы. Министерство спорта со своей стороны делает все возможное, чтобы минимизировать риски, связанные с COVID-19. В таких обстоятельствах возникает необходимость в усилении взаимодействия между федеральными, региональными и муниципальными властями», — приводит слова Олега Матыцина пресс-служба министра спорта РФ.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 947 640 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —121 787 человек, выздоровело — 460 163.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.