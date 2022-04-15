ОКР выделит 1,8 миллиарда рублей на поддержку спортивных федераций в 2022-2023 годах

Исполнительный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил, что ОКР выделит 1,8 миллиарда рублей на поддержку спортивных федераций в 2022-2023 годах.

«ОКР продолжает работу по защите спортсменов и снятию необоснованных ограничений и запретов. Мы подали жалобу на решение исполкома европейских олимпийских комитетов об отстранении наших спортсменов от участия в детско-юношеских фестивалях 2022 года. Мы продолжаем координировать работу нескольких Федерация по оспариванию решений об отстранении российских спортсменов. В связи со сложившейся ситуацией было принято решение, что ОКР будет принимать программу по развитию олимпийских летних и зимних видов спорта. Сейчас у нас сформирован финансовый план. В 2022-2023 годах мы готовы выделить порядка 1,8 млрд рублей для дополнительной поддержки мероприятий спортивных федераций, приобретения инвентаря, проведения тренировочных сборов, спортивной реабилитации», — сказал Сенглеев.