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Сегодня, 10:13

Около 500 спортивных объектов появилось в России благодаря проекту «Спорт — норма жизни»

Сергей Разин
корреспондент
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о реализации проекта «Спорт — норма жизни».

«За пять лет реализации федпроекта «Спорт — норма жизни» было возведено около 500 спортивных сооружений, модернизированы сотни площадок, подготовлены десятки тысяч специалистов. Более 23 миллионов россиян участвуют в движении ГТО, возрожденном по поручению президента России Владимира Путина. 14 миллионов из них уже успешно выполнили нормативы. Это важный шаг к достижению нашей цели: к 2030 году не менее 70% граждан России должны регулярно заниматься физической культурой и спортом», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Общий объем финансирования программы составил 141,4 млрд рублей, свыше 80 процентов которых было направлено на развитие спортивной инфраструктуры.

Источник: ТАСС
Дмитрий Чернышенко
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