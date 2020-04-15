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Общая сумма штрафов за нарушение карантина в Москве превысила 1 миллион рублей

11:29
Пандемия коронавируса в Москве. Фото AFP
Пандемия коронавируса в Москве. Фото AFP
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Более 200 нарушителей карантина, проходивших лечение от коронавируса на дому, принудительно госпитализированы в Москве, сообщает «РЕН ТВ».

Как сообщает источник, общая сумма штрафов за нарушения составляет более 1 миллиона рублей.

По данным Роспотребнадзора на день 15 апреля, в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/686371-v-moskve-prinuditelno-gospitalizirovany-200-narushitelei-karantina

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