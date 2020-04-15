Общая сумма штрафов за нарушение карантина в Москве превысила 1 миллион рублей

Более 200 нарушителей карантина, проходивших лечение от коронавируса на дому, принудительно госпитализированы в Москве, сообщает «РЕН ТВ».

Как сообщает источник, общая сумма штрафов за нарушения составляет более 1 миллиона рублей.

По данным Роспотребнадзора на день 15 апреля, в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.