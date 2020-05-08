Президент России Владимир Путин: обращение 9 мая, трансляция

В субботу, 9 мая, Президент России Владимир Путин обратится к россиянам во время празднования Дня Победы.

Трансляция обращения главы государства запланирована на 10.00 (время московское). Видеоплеер Первого канала с прямым эфиром доступен на сайте телекомпании.

В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции многие торжественные мероприятия перенесены с 9 мая на более поздний срок. На субботу назначена воздушная часть Парада Победы, а также онлайн-акция Бессмертный полк.

С 28 марта решением Президента в России установлен режим нерабочих дней. Он продлится до конца майских праздников, до 11 мая.

При этом в разных регионах решением местных властей введены определенные ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Рекомендации в том числе включают самоизоляцию граждан.

С 12 мая с учетом эпидемиологической обстановки в регионах будут принимать решения о послаблении режима ограничений. Для этого также разработаны конкретные рекомендации.