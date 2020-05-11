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Путин 11 мая выступит с обращением к россиянам

12:57
Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент России Владимир Путин во второй половине дня в понедельник, 11 мая выступит с обращением к россиянам, информирует ТАСС.

Речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.

Обращение главы государства в своем эфире покажут федеральные каналы. В частности, трансляция будет доступна на телеканале «Россия 24». Выступление запланировано на вторую половину дня.

На день 11 мая в России выявлено 221 344 случая в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/8443611

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