Путин 11 мая выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин во второй половине дня в понедельник, 11 мая выступит с обращением к россиянам, информирует ТАСС.

Речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.

Обращение главы государства в своем эфире покажут федеральные каналы. В частности, трансляция будет доступна на телеканале «Россия 24». Выступление запланировано на вторую половину дня.

На день 11 мая в России выявлено 221 344 случая в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.