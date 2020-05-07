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Владимир Путин обратится к россиянам 9 мая. Видеотрансляция — в 10.00

07:00
Владимир Путин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Владимир Путин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

В субботу, 9 мая, Президент России Владимир Путин выступит с обращением.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил: ожидается, что Владимир Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню, после чего обратится ко всем россиянам.

Эфир запланирован в сетках вещания федеральных телеканалов. Время начала трансляции — 10.00 (по Москве).

Видеооплеер Первого канала будет доступен на сайте телекомпании.

В этом году парад по случаю 75-летия Великой Победы перенесен из-за пандемии коронавируса. Торжественные мероприятия пройдут позже.

9 мая планируется воздушная часть Парада Победы. Акция Бессмертный полк пройдет в режиме онлайн.

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