В субботу, 9 мая, Президент России Владимир Путин выступит с обращением.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил: ожидается, что Владимир Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню, после чего обратится ко всем россиянам.

Эфир запланирован в сетках вещания федеральных телеканалов. Время начала трансляции — 10.00 (по Москве).

Видеооплеер Первого канала будет доступен на сайте телекомпании.

В этом году парад по случаю 75-летия Великой Победы перенесен из-за пандемии коронавируса. Торжественные мероприятия пройдут позже.

9 мая планируется воздушная часть Парада Победы. Акция Бессмертный полк пройдет в режиме онлайн.