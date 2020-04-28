Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом и может выступить с обращением

Сегодня, 28 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам в связи с ситуацией с пандемией коронавируса.

Это может произойти в рамках видеоконференции президента с губернаторами, во время которой будет обсуждаться нынешнее положение дел в борьбе с распространением коронавируса. Сообщается, что обращение может состояться в 13.00 по московскому времени. Предполагается, что нерабочие дни могут быть продлены как минимум до 11 мая.

По данным Роспотребнадзора, на день 28 апреля в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.