Новое шоу на YouTube – "Zангалис & Карякин". Первый гость – Кушанашвили

Друзья редакции "СЭ" – известный журналист, промоутер Кирилл Зангалис и двукратный чемпион мира по современному пятиборью Сергей Карякин – запускают канал на YouTube – "Zангалис & Карякин".

Смысл проекта – раскрытие топовых людей из мира шоу-бизнеса, кино и спорта. Здесь вы узнаете истории, которых еще никогда не было в Интернете, услышите песни и стихи, которые еще даже не до конца написаны, увидите не только светлую сторону героя, но и его страх, боль и ненависть.

Стартует проект с интервью Отара Кушанашвили. Кто он? Главный клоун российского шоу-бизнеса или профессионал с большой буквы, который весь отдается работе и спит по два часа в сутки? Интервью, которое должно поразить своей откровенностью.