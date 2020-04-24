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Призрак в вымершем городе. Первая за 8 лет песня Rolling Stones — о карантине из самоизоляции

13:12
Мик Джаггер (слева) и Кит Ричардс. Фото Instagram.
Мик Джаггер (слева) и Кит Ричардс. Фото Instagram.
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Британская рок-группа The Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новую песню — Living in a Ghost Town (Жизнь в городе-призраке).

В клипе на сингл — пустые улицы, метро, набережные и закрытые магазины Лондона, а также Кейптауна, Киото, Лос-Анджелеса, Осло, Торонто и Маргита. В песне жители этих городов называются призраками, которые только вспоминают о той жизни, которая когда-то была.

Солист Мик Джаггер в соцсетях выразил надежду, что в изоляции запишет еще несколько песен. По его словам, группа пока не понимает, когда сможет продолжить мировое турне.

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