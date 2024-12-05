Валуев о заявлении Гашека: «Воспринимать это всерьез было бы очень странно»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Доминика Гашека о долге международных лиг и федераций перед Украиной.

«Не стоит на это реагировать. Воспринимать всерьез подобные заявления было бы очень странно. Нам, России в целом, есть хоть малейшее дело до Гашека? Чего нам переживать? Некоторые, так называемые» оппозиционеры прибивали себя к брусчатке. Стоит на это внимание обращать?» — сказал Валуев «СЭ».

Ранее бывший чешский вратарь заявил, что международные лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

В сезоне-2010/11 Гашек выступал за московский «Спартак». В январе 2024 года, после очередного антироссийского заявления чеха, Вячеслав Фетисов предложил ему вернуть заработанные в России деньги, на что бывший вратарь ответил отказом.