Валуев: «Надежды на полное возвращение российских спортсменов в этом году нет. Есть более важные вопросы»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» высказался о перспективе полного возвращения российских спортсменов на международную арену на фоне переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

16 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «СЭ», что в ходе переговоров не обсуждался вопрос возвращения российских спортсменов.

«Надежда на полное возвращение российских спортсменов в этом году? Ее нет. Есть более важные вопросы, потребуется много времени для их решения. Спорт может навести мосты? Если бы все зависело только от США, был бы повод использовать спорт, безотлагательно к этому приступить. Но, к сожалению, в полной мере это от них не зависит. Не понимаю людей, которые ждут потепления уже в этом году», — сказал Валуев «СЭ».

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с весны 2022 года. В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако рекомендации не распространяются на командные виды спорта.