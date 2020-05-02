Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей

Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса. Об этом 74-летний Михалков заявил в эфире своей программы «Бесогон ТВ».

Кинорежиссер считает, что основатель Microsoft хочет устроить апокалипсис.

— Общая цель — это сокращение человечества, слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального... В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты, — сказал Михалков.

Михалков рассказал о патенте под номером WO/2020/060606 компании Microsoft. Народный артист РСФСР отметил, что его номер схож с «числом зверя» из Библии.

Ранее Билл Гейтс предположил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни не раньше, чем через год-два. Филантроп пожертвовал со своей супругой Мелиндой на борьбу с коронавирусом 100 миллионов долларов.

По последним данным Worldometers на 2 мая, всего выявлен 3 446 115 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 242 646 человек, выздоровело — 1 102 408.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 2 мая всего зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.