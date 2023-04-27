Джигурда раскритиковал российских спортсменов, меняющих спортивное гражданство

Актер, сценарист, режиссер и музыкант Никита Джигурда в разговоре с «СЭ» высказался о смене гражданства российскими спортсменами.

«Такая практика если имеет место быть, значит имеет право быть. Знаю, что те, кто уехал, потому что не верит в победу России. Понятное дело, всю жизнь положили на пахоту, а тут их лишают престижных соревнований. Но еще раз говорю, едут за рекордами под чужим гражданством — имеют право. Но в итоге проиграют, потому что Россия победит в этом противостоянии. Я простил их, но простит ли их Отечество, простят ли граждане, чиновники? Таким образом, в моей вселенной они уже проиграли и сами себя наказали.

Я понимаю их мотивацию и не обвиняю их. Просто те, кто еще не уехали, призываю задуматься. Есть вещи важнее. Этот вопрос надо поднимать, чтобы российское государство и страны-союзники выделяли деньги, призовые на соревнования. Тогда не важно, что это не олимпийские игры. Призовой фонд будет такой за первые места, что он будет на уровне Олимпийских игр и круче! В чем проблема. Показывайте результат за Россию, под флагом России!» — сказал Джигурда «СЭ».