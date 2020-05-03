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Названы самые ранние симптомы коронавирусной инфекции

22:12

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев назвал симптомы, по которым человек может определить у себя наличие инфекции коронавируса.

— Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания, — приводит слова Зайцева телеканал «Звезда». — Далее следуют главные его признаки — гипосмия и инверсия вкусов. То есть вы перестаете правильно расценивать запахи и пищу. Состояния такого характера склонны для начала коронавируса и будут продолжаться в течение двух-трех дней.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 526 411 человек. Зафиксирован 246 482 летальных исхода от инфекции, вылечилось 1 131 329 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 134 687 человек, 16 639 выздоровело, 1 280 умерло.

Дополнительная информация:

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020531136-NKacR.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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