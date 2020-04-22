Назван способ остановить распространение коронавируса в России

Россия может не подняться в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире при соблюдении одного условия.

— Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется, — цитируют «РИА «Новости» доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую. — Если «запылают» субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля. Очень важно удержать наши житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и север (добывающие субъекты), и субъекты, в которых развит ВПК.

Наше территориальное размещение населения, те сформировавшиеся агломерации, которые еще недавно мы ругали за диспропорции в экономике, пока сдерживают распространение вируса. Этому способствует в немалой степени и ограничение по передвижению на транспорте.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 557 917 человек. Зафиксировано 177 688 летальных исходов, 695 325 человек выздоровели. В рейтинге Worldometers Россия занимает десятое место по количеству заболевших.

По данным Роспотребнадзора на утро 22 апреля, в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3 873 человека.