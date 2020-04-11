Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России

Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, когда в России может закончиться эпидемия коронавируса.

В интервью «Парламентской газете» Малеев заявил, что при наиболее благоприятном развитии событий, эпидемия может закончиться в июне этого года.

— Насколько быстро закончится эпидемия, зависит, конечно, и от того, как граждане будут соблюдать эту самоизоляцию и другие рекомендации Правительства по предотвращению распространения вируса, — отметил Малеев. — Об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьём, но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля 2020 года, в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.