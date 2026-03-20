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20 марта, 16:50

Надымова и Мастиев стали победителями этапа Кубка России по лыжному двоеборью

В Чайковском на комплексе трамплинов «Снежинка» завершился этап Кубка России по лыжному двоеборью.

У женщин победу одержала Стефания Надымова (Пермский край), второй стала Мария Кузьмина (Санкт-Петербург), а замкнула тройку лидеров Александра Тихонович (Нижегородская область / Пермский край).

Мужскую часть соревнований выиграл Самир Мастиев (Свердловская область). В тройку призеров также вошли Арсений Хохлов (Московская область / Пермский край) и Лев Костянец (Свердловская область).

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