Надымова и Мастиев стали победителями этапа Кубка России по лыжному двоеборью

В Чайковском на комплексе трамплинов «Снежинка» завершился этап Кубка России по лыжному двоеборью.

У женщин победу одержала Стефания Надымова (Пермский край), второй стала Мария Кузьмина (Санкт-Петербург), а замкнула тройку лидеров Александра Тихонович (Нижегородская область / Пермский край).

Мужскую часть соревнований выиграл Самир Мастиев (Свердловская область). В тройку призеров также вошли Арсений Хохлов (Московская область / Пермский край) и Лев Костянец (Свердловская область).