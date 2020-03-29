«Надо противостоять моральному и духовному разложению». Газзаев поддержал поправку в Конституцию о «союзе женщины и мужчины»

Валерий Газзаев — знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ — дал интервью «СЭ». Мы поговорили с политиком о борьбе с коронавирусом, поправках в Конституцию и Уголовный кодекс, перспективах возобновления РПЛ и ситуации вокруг Юрия Семина в «Локомотиве» .

Вот как Газзаев высказался об одной из многочисленных поправок в Конституцию РФ:

— Что касается института семьи и брака. В поправках прописано — «союз женщины и мужчины». Для меня как для человека, который родился и воспитан на Кавказе, традиционные семейные ценности являются основополагающими. Мы должны передать нашим детям, внукам и правнукам традиционные для нашей страны ценности и представления о семье. А всему остальному моральному и духовному разложению мы должны жестко противостоять. Важно, что приоритетом государства остаются традиционные семейные ценности, которые записаны в Конституции Российской Федерации. (Дмитрий Симонов)

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