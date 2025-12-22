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22 декабря 2025, 14:30

Начинается новый сезон Старт-Суперлиги и Start International по нардам

Федерация нард России и спортивный телеканал «ТВ Старт» объявили о начале нового сезона Старт-Суперлиги и Start International. Соревнования по коротким нардам пройдут в два этапа.

Сначала состоится командный этап (22 ноября — 14 апреля), на котором встретятся 2 команды по 4 участника. Каждый игрок из одной команды сыграет со всеми участниками другой команды.

Затем предстоит личный этап (20 апреля — 18 мая). Здесь 4 участника победившей команды на первом этапе сразятся между собой в формате плей-офф.

Все матчи турниров пройдут по понедельникам и будут показаны в прямом эфире телеканала «ТВ Старт», на сайте телеканала, а также в группе ФНР во «ВКонтакте».

Составы команд в российской Суперлиге

«Джентльмены удачи»
Алексей Аскурава
Левон Аветисян
Александр Солодухин
Василий Чемохоненко

«Великолепная четверка»
Юрий Акопов
Микаел Варданян
Мгер Джагарян
Леонид Рискин

Составы команд Start International

The winner's team
Mochy (Япония)
Michy (Япония)
Сергей Ерохин (Россия)
Алексей Игнарин (Россия)

Сборная команда
Aykut Uzel (Турция)
Tobias Hellwug (Германия)
Тимур Азизов (Россия)
Сергей Петухов (Россия)

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