На въезде в Москву образовались гигантские пробки в первый день пропускного режима

Сегодня, 15 апреля, в Москве и области стал действовать пропускной режим, связанный с пандемией коронавируса по всему миру. Теперь гражданам необходимо иметь при себе цифровой пропуск, для передвижения по городу на транспорте.

Жители области не могут без проблем въехать в столицу: из-за пропускного режима на дорогах образовались гигантские пробки.

За прошедшие сутки было оформлено 3,2 миллиона пропусков, но по результатам первичных проверок аннулируют около 900 тысяч, которые содержат некорректные или недостоверные данные.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 000 089 человек. Зафиксировано 126 755 летальных исхода от инфекции, вылечились 484 600 человек. В России общее число зараженных составляет 21 189 человек, вылечившихся — 1711 человек, умерших — 175 человек.