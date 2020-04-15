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На въездах в Москву из-за проверки пропусков образовались пробки

09:39
Пробка на въезде в Москву. Фото Twitter «Котельники Сегодня»
Пробка на въезде в Москву. Фото Twitter «Котельники Сегодня»
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Движение транспорта на въездах в Москву утром 15 апреля значительно осложнилось.

Затруднения в движении связаны с тем, что сотрудники ГИБДД проверяют наличие пропусков, необходимых для передвижения по Москве на личном или общественном транспорте. Сообщается, что в метро в связи с проверкой пропусков также образовались очереди.

С 15 апреля сотрудники ГИБДД начали проявлять наличие пропуска у каждого водителя на въездах в Москву. Это связано с дополнительными мерами по борьбе с коронавирусом. В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

По данным Роспотребнадзора на 9:50 по московскому времени 15 апреля 2020 года, в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека. Больше всего заболевших насчитывается в Москве (13 002 человек), Московской области (2 315) и Санкт-Петербурге (799).

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/4322223?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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