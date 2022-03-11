На средства от отмены международных соревнований в России построят спортивные площадки

Площадки для занятий спортом будут построены на средства от отмены международных соревнований на территории России. Об этом на заседании отраслевой комиссии в Госдуме РФ сказал заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

«Создание доступных в шаговой досягаемости спортивных площадок в регионах — на данный проект были выделены средства в размере 2,4 миллиарда рублей. Работаем над увеличением количества площадок за счет средств, которые высвобождаются в результате отмены международных мероприятий на территории России», — цитирует ТАСС Кадырова.

Напомним, что международные спортивные федерации либо отстранили российских спортсменов и команды от участия в своих соревнованиях, либо разрешили им выступать в нейтральном статусе.