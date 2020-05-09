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«На нас смотрят глаза погибших советских солдат». Лукашенко призвал не осуждать за проведение парада Победы

19:40
Александр Лукашенко. Фото БЕЛТА
Александр Лукашенко. Фото БЕЛТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критикам его решения не отменять парад в честь Дня Победы на фоне пандемии коронавируса.

В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы — мы бы поступили так же! — цитирует «Белта» Лукашенко. — Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы!

Дополнительная информация:

https://www.belta.by/president/view/ne-toropites-osuzhdat-nas-naslednikov-pobedy-lukashenko-otvetil-kritikam-provedenija-parada-v-belarusi-390266-2020/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent

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