На глазах у Путина Россия завоевала сотую медаль на Европейских играх

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг на Европейских играх в Минске, победив белоруса Владислава Смягликова.

Это юбилейная, сотая медаль для нашей страны на этом турнире (а также 41-я золотая для российской команды и первая для сборной по боксу). На поединке присутствовал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Россия досрочно выиграла командный зачет Европейских игр, Белоруссия - вторая. Президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на закрытии Европейских игр вечером 30 июня.