В рамках форума «Россия — спортивная держава» Елена Ковалева, директор по внешним связям, коммуникациям и корпоративной социальной ответственности компании Coca-Cola в России и Белоруссии, выступила 9 сентября на круглом столе «Специальная Олимпиада — стратегический вектор построения инклюзивного общества».

Центральной темой дискуссии стало содействие реабилитации и интеграции людей с интеллектуальными нарушениями в общество с помощью адаптивной физической культуры и спорта.

В круглом столе также приняли участие президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер, депутат Государственной думы Ольга Павлова, президент фонда «Обнаженные сердцаљ» Ася Залогина и другие спикеры.

— Мы рады быть партнером форума «Россия — спортивная держава» в Казани. Coca-Cola многие десятилетия поддерживает спортивные события в России и в мире. В этом году мы уже выступили партнерами Евро-2020 и чемпионата мира по пляжному футболу в России. Мы верим, что спорт обладает уникальной объединяющей силой и должен быть доступен для всех, — подчеркнула Ковалева. — Поэтому также поддерживаем инклюзивные спортивные мероприятия и инициативы, в том числе проведение зимних игр Специальной Олимпиады в нашей стране. Это событие станет еще одним важным шагом на пути к равным возможностям и построению инклюзивного общества.

Параллельно с Форумом в Казани с 4 по 11 сентября проходят I Игры стран СНГ. Соревнования проводятся по 16 видам спорта, в них принимают участие около 2000 человек.