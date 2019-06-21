На Европейских играх представлена частная коллекция Потанина

Частная коллекция олимпийских медалей и атрибутики, собственником которой является Владимир Потанин, представлена в минской ратуше в день открытия в столице Белоруссии II Европейских игр.

На выставке представлено более 200 именных и наградных медалей, 30 факелов, 100 дипломов олимпийских чемпионов и призеров.

Символическую красную ленточку перерезали Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, министр спорта РФ Павел Колобков и глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Коциянчич.

– Первая презентация коллекции состоялась в здании Олимпийского комитета России в Москве, – цитирует Позднякова Team Russia. – Оттуда она проследовала прямиком в Минск. Мы с удовольствием поддерживаем ее продвижение во время олимпийских мероприятий. Надеюсь в следующем году мы построим в Москве Олимпийский музей, и будем благодарны, если часть коллекции найдет свое место в нем.

​– Коллекция должна вызвать большой интерес у любителей спорта, которые приехали на Европейские игры, – сказал Колобков. – У этой выставки большое будущее, тем более, что планируется демонстрировать ее в городах, принимающих Олимпийские игры.