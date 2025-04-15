Министерство спорта РФ вернуло христианские кресты на эмблему

На эмблему Министерства спорта России вернулись христианские кресты, сообщил в Telegram-канале глава ведомства Михаил Дегтярев.

Официальные страницы министерства уже обновили логотип.

Ранее в эфире «Соловьев Live» Дегтярев объяснил, что, изучая символику министерства, обнаружил, что «вместо крестов — ромбики».

Министр заявил, что не может сказать, когда это появилось, кто это сделал и кто просмотрел. Он также сообщил, что сейчас ведется работа по приведению всего в соответствие, и кресты возвращаются на двуглавого орла с коронами, который является символом Министерства спорта.

Дегтярев возглавил Минспорт в мае 2024 года, а в декабре его также избрали президентом Олимпийского комитета России.