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21 августа 2025, 10:05

На чемпионате мира по стрельбе из лука выступят 12 россиян

Павел Лопатко

Главный тренер сборной России по стрельбе из лука Владимир Ешеев сообщил, что на чемпионате мира в Южной Корее выступят 12 россиян.

«До начала сентября мы можем вносить в заявку изменения, если кто-то из спортсменов по каким-то объективным причинам не сможет участвовать в этом турнире», — цитирует Ешеева ТАСС.

Соревнования пройдут 5—12 сентября в Кванджу. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.

В турнире по классическому луку в заявку сборной России вошли Баир Торгубаев, Буянто Цырендоржиев, Алдар Цыбикжапов, Ирина Дашинимаева, Нуринисо Махмудова и Светлана Гомбоева, в блочном луке — Артур Гареев, Даниил Косенков, Иван Жулин, Мария Димидюк, Арина Черкезова и Елизавета Махненко (Князева).

Источник: ТАСС
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