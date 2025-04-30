На чемпионате Европы в Испании выступят 25 российских бодибилдеров из 200 заявленных

Только 25 спортсменов из двухсот, включенных в заявку сборной России на чемпионат Европы в Испании, смогут выступить на турнире.

«Российская команда в составе примерно 25 человек собралась в испанской Санта-Сусанне, где сегодня стартует чемпионат Европы по бодибилдингу. До Испании сумела добраться только восьмая часть от заявленных на турнир российских спортсменов. В соревнованиях выступят те атлеты, у кого ранее были получены шенгенские визы, а также те, кто получил их самостоятельно как туристы. Как мы ранее уже сообщали, все спортсмены, подававшие документы на визы централизованно от нашей федерации, получили отказ от испанского посольства в их получении.

Несмотря на то, что сборная России будет выступать в Испании в крайне усеченном составе, наши спортсмены сделают все, чтобы добиться высоких результатов, чтобы российский флаг как можно чаще взмывал в испанское небо», — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России (ФББР).

Ранее ТАСС сообщал, что в заявке сборной России на чемпионат Европы числилось 200 спортсменов. Однако испанское посольство отказало в визах большинству российских бодибилдеров, несмотря на официальное приглашение от Международной федерации бодибилдинга (IFBB), а также письма поддержки от мэра Санта-Сусанны и МИД РФ, согласованные с Министерством спорта России.

24 февраля российские атлеты получили официальное приглашение IFBB для участия в чемпионате Европы. В федерации подтвердили, что они смогут выступать под флагом и с гимном России в соответствии с решением IFBB от 8 июля 2024 года.

До июля 2024 года, по решению исполкома IFBB, российские бодибилдеры имели право соревноваться под национальной символикой на всех международных турнирах, кроме чемпионатов мира и Европы, где для них действовал нейтральный статус.