Остальные
Новости
Уведомления
Главная
Остальные

30 апреля, 13:20

На чемпионате Европы в Испании выступят 25 российских бодибилдеров из 200 заявленных

Камила Абдурахманова
корреспондент

Только 25 спортсменов из двухсот, включенных в заявку сборной России на чемпионат Европы в Испании, смогут выступить на турнире.

«Российская команда в составе примерно 25 человек собралась в испанской Санта-Сусанне, где сегодня стартует чемпионат Европы по бодибилдингу. До Испании сумела добраться только восьмая часть от заявленных на турнир российских спортсменов. В соревнованиях выступят те атлеты, у кого ранее были получены шенгенские визы, а также те, кто получил их самостоятельно как туристы. Как мы ранее уже сообщали, все спортсмены, подававшие документы на визы централизованно от нашей федерации, получили отказ от испанского посольства в их получении.

Несмотря на то, что сборная России будет выступать в Испании в крайне усеченном составе, наши спортсмены сделают все, чтобы добиться высоких результатов, чтобы российский флаг как можно чаще взмывал в испанское небо», — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России (ФББР).

Ранее ТАСС сообщал, что в заявке сборной России на чемпионат Европы числилось 200 спортсменов. Однако испанское посольство отказало в визах большинству российских бодибилдеров, несмотря на официальное приглашение от Международной федерации бодибилдинга (IFBB), а также письма поддержки от мэра Санта-Сусанны и МИД РФ, согласованные с Министерством спорта России.

24 февраля российские атлеты получили официальное приглашение IFBB для участия в чемпионате Европы. В федерации подтвердили, что они смогут выступать под флагом и с гимном России в соответствии с решением IFBB от 8 июля 2024 года.

До июля 2024 года, по решению исполкома IFBB, российские бодибилдеры имели право соревноваться под национальной символикой на всех международных турнирах, кроме чемпионатов мира и Европы, где для них действовал нейтральный статус.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дегтярев: «Европейские чиновники говорят о желании вернуть Россию»

Полуфиналист чемпионата мира по дартсу получил 11-летнее отстранение за участие в договорных матчах

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости