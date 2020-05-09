«Мы просто не могли иначе». Лукашенко ответил противникам проведения парада Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия просто не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

— В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов... Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы — мы бы поступили бы так же, — приводит слова Лукашенко БелТА.

В этом году парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве, он прошел в честь всех граждан СССР, которые погибли в годы войны, добавил Лукашенко.

В параде приняли участие около 3 тысяч человек.