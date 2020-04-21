Известный философ, экономист и писатель Нассим Талеб рассказал, какими они видит последствия мировой пандемии коронавируса.

— Я не думаю, что пандемия продлится годы, — и все-таки она не спадет довольно долго, — цитирует Талеба РБК. — Кроме того, надо понимать, что отмена карантина не будет означать конца эпидемии. Пока нет никакой ясности, как она будет развиваться дальше, и это во многом связано с тем, что мы не понимаем, как вирус действует. Когда эпидемия только началась, считалось, что первые симптомы проявляются в течение двух недель после того, как человек заразился. Это было похоже на то, как работают большинство других вирусов. Но теперь выясняется, что у 8% пациентов в Великобритании симптомы проявляются позже этого срока — это значит, что он может оказаться намного заразнее, чем считалось раньше. Второе — мы не знаем, что вирус делает с иммунитетом. Обычно в СМИ фигурируют цифры смертей, но никто пока не оценил число тех, чьему здоровью вирус нанес серьезный урон. Я читал отчеты о людях, которые после пребывания в больнице вылечились, но теперь, например, им трудно двигаться, поскольку они потеряли около трети функций легких. Наконец, вирус, похоже, поражает мозг — часть пациентов жалуются на потерю способности чувствовать запахи, и у некоторых из них это может остаться на всю жизнь. Вот почему главный вопрос для властей сейчас — как ответственно двигаться в условиях полной неопределенности? Но если честно, в ближайшем будущем я вижу угрозу серьезнее пандемии. Это повышение резистентности бактерий, которое происходит из-за повсеместного использования антибиотиков. С этой проблемой уже столкнулись американские больницы. Со временем она может стать фатальной для человечества.

— Из-за пандемии и кризиса мир наверняка станет более «хрупким», чем сейчас?

— Он был предельно «хрупок» еще до них. Станет ли он более или, наоборот, менее «хрупким», зависит от того, что мы будем делать. Вот пример. Авиакомпании очень уязвимы с финансовой точки зрения. Почему? Потому что у них обычно нет буфера на случай кризисов — вместо того чтобы его формировать, гендиректор раздает деньги в виде дивидендов, чтобы акционеры были довольны. И он надеется, что если что-то случится, то авиакомпанию спасет государство. Да, государство их действительно пока что спасает — оно делало это ошибку раньше и теперь повторяет снова. «Хрупкость» компании можно уменьшить, только если ее безответственная стратегия будет приводить к наказанию. Пока наказания нет, компания не извлекает уроков. И такого в Америке много. За последние три недели 20 млн американцев фактически лишились работы. Сколько из них найдет рабочие места после окончания эпидемии? Мы не знаем. Государство собирается потратить на их поддержку значительную часть ВВП, а вливание денег — эффективный способ сделать экономику еще более «хрупкой».