Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столице предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом и к этому нужно готовиться.

— Знаете, прогнозы — дело неблагодарное, особенно в такой среде, как разговоры по поводу пандемии и распространения вируса и так далее, — цитирует Собянина РИА «Новости». — Сколько ученых, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода. Поэтому самый лучший прогноз для нас — это 100 процентов все, что мы можем сегодня сделать, — сделать.

А прогнозы? Ну, можно прогнозировать. Единственное, что я скажу: что нам предстоит серьезное испытание и к этому надо готовиться.

Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине.

В Москве выявили 6 698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.