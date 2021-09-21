Мужская и женская сборные Англии по крикету отказались от турне по Пакистану

Сборные Англии по крикету отказались от участие в турне по Пакистану, сообщает Совет по крикету Англии и Уэльса.

Мужская команда должна была сыграть в Пакистане впервые с 2005 года в рамках подготовки к чемпионату мира, тогда как женская команда никогда не играла в этой южноазиатской стране. Сообщается, что отмена турне связано с большой озабоченностью в регионе. Ранее по соображениям безопасности матчи в Пакистане отменила сборная Новой Зеландии.

После нападения боевиков на сборную Шри-Ланки в 2009 году в Пакистане не проводили международные матчи шесть лет. Сборная Пакистана проводила большинство своих домашних матчей в ОАЭ.