Можно ли спортсменам тренироваться после ужесточения ответственности за нарушение карантина. Отвечает депутат Госдумы

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, как спортсменам продолжить тренировки после принятия закона об уголовной ответственности за нарушение карантина.

Госдума приняла в третьем чтении закон о наказании нарушителей карантина или других санитарно-эпидемиологических правил, в результате которых заразились или умерли люди. В случае смерти двух и более человек предусматривается до семи лет лишения свободы. Если нарушение приведет к кончине по неосторожности или будет создана угроза массового заболевания, то предусмотрен штраф в 1-2 миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет. Обычное нарушение режима предусматривает денежное наказание в размере 500-700 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной работой на срок до трех лет, либо до двух лет лишения свободы.

— Когда начнет действовать закон об ужесточении ответственности за нарушение карантина? — вопрос Свищеву.

— В ближайшие дни. За неумышленное заражение то есть нарушение режима вводятся большие штрафные санкции и уголовное наказание до 7 лет, а это мощный аргумент.

— Таким образом, нарушителей приравняют к преступникам.

— Я не приравниваю. Умышленное заражение — совсем другая статья с другими наказаниями. Что касается спортсменов, то они должны соблюдать режим и диету. Надеюсь, что большие мастера из известных профессиональных клубов также станут действовать в рамках закона, быть эталоном для подражания для болельщиков.

— А как быть профессиональным спортсменам и клубам?

— Карантин действует для всех. На базе министерства спорта в Новогорске приняты карантинные меры, но тренировки там продолжается под присмотром врачей и персонала, а охрана не допускает посторонних на территорию базы, а также пресекает самовольные выходы за территорию. Считаю, что если клубы готовы соблюдать на своих базах все меры предосторожности и безопасности, то они могут получать разрешение в Минздраве и Минспорта и продолжать тренировочный процесс. Мы прекрасно понимаем, что для спортсмена тренировки и соревнования — это работа. Потеряв форму, он будет в несколько раз дольше восстанавливаться. (Евгений Белоусов)

Депутаты также внесли поправки в административный кодекс. За нарушение карантина предусмотрены штрафы в 15-40 тысяч рублей для граждан, 50-150 тысяч рублей — для должностных лиц, в 200-500 тысяч для юридических или закрытие на срок до месяца. Если нарушения повлекут вред здоровью человека или смерть, но не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан вырастет до 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300-500 тысяч рублей или их могут дисквалифицировать на срок до трех лет. Индивидуальные предприниматели и юридические лица за такие нарушения заплатят от полумиллиона до миллионарублей или их работу приостановят до 90 дней.

Штрафы увеличили также за неподчинение правилам при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Если нарушение не повлекло тяжких последствийграждане заплатят 1-3 тысячи рублей (при повтором нарушении — до 50 тысяч), должностные лица — 10-30 тысячрублей (при повтором нарушении — до 500 тысяч), индивидуальные предприниматели — 30-50 тысяч рублей, юридические лица 100-300 тысяч рублей (при повтором нарушении — до миллиона). Закон также даст сотрудникам МЧС составлять протоколы об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.