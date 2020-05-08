Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать социальными волонтерами

Москвичи, которые выздоровели от коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

— Мы благодарны тем жителям, которые откликаются на наши призывы о помощи и готовы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в городе, — цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасию Ракову «Интерфакс».

Волонтерам из числа переболевших COVID-19 предстоит пройти дистанционное обучение. После этого они смогут помочь горожанам, которые сейчас не могут выйти из дома. Помощники будут доставлять лекарства и продукты, гулять с собаками заболевших людей.