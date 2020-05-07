Москва побила рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве продолжает расти.

По данным Роспотребнадзора на день 7 мая, в Москве зафиксировано 6 703 новых случая заражения. Этот показатель стал рекордным для столицы — ранее максимальное число заболевших за сутки составляло 5 948 человек. За все время в Москве выявлено 92 676 заболевших коронавирусом.

В Москве за сутки отмечен самый большой прирост заболевших по стране. Далее идут Подмосковье (+842) и Нижегородская область (+312).

Также в столице за сутки зафиксировано 769 выздоровевших и 39 умерших. Всего выздоровело 9 227 человек, умерло 905.