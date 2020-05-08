Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая

Власти Москвы с 12 мая отменят оформление пропусков через SMS, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя городского департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко. По его словам, эта система не пользуется спросом.

— Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал. Люди привыкли к форме на сайте, она больше дает информации, — объяснил он.

Чиновник добавил, что с 12 мая цифровой пропуск можно будет оформить на сайте nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.

Всего на день 8 мая в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.