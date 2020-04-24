Московские власти не планируют смягчать карантин на майских праздниках

Смягчение режима самоизоляции в Москве на майских праздниках не будет, сообщает РБК.

В столице России отсутствуют предпосылки для смягчения режима самоизоляции и отмены части ограничительных мер в период майских праздников, заявил министр правительства столицы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

— Я думаю да. Сейчас пока поводов смягчить режим нет, поскольку идет ежедневный прирост заболеваемости. Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках. По статистике до 50% тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекций — это как раз молодежь, — сказал Данчиков.

По последним данным, в Москве число заболевших достигло 36 897 человек. Скончались 2 735 больных.