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Московские власти не планируют смягчать карантин на майских праздниках

13:38
Московские власти не планируют смягчать карантин на майских праздниках. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Московские власти не планируют смягчать карантин на майских праздниках. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Смягчение режима самоизоляции в Москве на майских праздниках не будет, сообщает РБК.

В столице России отсутствуют предпосылки для смягчения режима самоизоляции и отмены части ограничительных мер в период майских праздников, заявил министр правительства столицы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

— Я думаю да. Сейчас пока поводов смягчить режим нет, поскольку идет ежедневный прирост заболеваемости. Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках. По статистике до 50% тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекций — это как раз молодежь, — сказал Данчиков.

По последним данным, в Москве число заболевших достигло 36 897 человек. Скончались 2 735 больных.

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/society/24/04/2020/5ea2bb039a794799b9b4b2e1

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