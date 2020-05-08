Московские ветераны получат в подарок к 9 мая планшеты

Московским ветеранам пообещали выдать планшеты с фильмами о войне и возможностью посмотреть трансляцию парада Победы.

— Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок — планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция парада Победы, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Столичный градоначальник напомнил, что акция «Бессмертный полк» в 2020 году пройдет онлайн.