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Московские ветераны получат в подарок к 9 мая планшеты

13:35
Сергей Собянин. Фото AFP
Сергей Собянин. Фото AFP

Московским ветеранам пообещали выдать планшеты с фильмами о войне и возможностью посмотреть трансляцию парада Победы.

— Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок — планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция парада Победы, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Столичный градоначальник напомнил, что акция «Бессмертный полк» в 2020 году пройдет онлайн.

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/den-pobedy-v-usloviyah-mirovoi-pandemii

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