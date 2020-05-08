Московские ветераны получат в подарок к 9 мая планшеты
13:35
Московским ветеранам пообещали выдать планшеты с фильмами о войне и возможностью посмотреть трансляцию парада Победы.
— Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок — планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция парада Победы, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Столичный градоначальник напомнил, что акция «Бессмертный полк» в 2020 году пройдет онлайн.
Дополнительная информация:
https://www.sobyanin.ru/den-pobedy-v-usloviyah-mirovoi-pandemii