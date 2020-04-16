Московские пациенты с ОРВИ будут получать предписание об обязательной самоизоляции

Все случая проявления ОРВИ в Москве будут считаться основанием для подозрения на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Такие пациенты будут наблюдаться как потенциальные носители вируса, им будет выдаваться предписание о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

— Эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает оставаться напряженной, мы ежедневно фиксируем рост новых случаев заболевших коронавирусной инфекцией, среди которых все меньше людей, которые приехали из-за рубежа, — сказала Ракова. — Вирус активно распространяется уже внутри города. В связи с этим по рекомендации Клинического комитета мы приняли решение о том, что все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус.

Для того, чтобы предотвратить распространение инфекции в городе, всем этим лицам в обязательном порядке будет выдаваться именное постановление главного санитарного врача о том, что они должны находиться в режиме изоляции 14 дней. Такое же постановление будет выдаваться и всем проживающим с ним лицам. Все эти меры мы принимаем для того, чтобы не допустить или максимально уменьшить количество тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекции с одной стороны, с другой стороны — не ухудшить эпидемиологическую ситуацию в городе и обезопасить москвичей.

При подозрении на развитие пневмонии пациенты будут направлены в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.