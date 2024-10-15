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Митрофанов анонсировал создание делового сообщества «Клуб 1912»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о программе организации на форуме «Россия — спортивная держава».

«Российский футбольный союз не только примет участие в стартующем в Уфе 17 октября международном форуме «Россия — спортивная держава», но и официально объявит о запуске делового сообщества «Клуб 1912», который должен объединить неравнодушных к спорту и футболу людей из мира бизнеса и медиа. Это будет принципиально новый формат, представляющий собой серию различных мероприятий — деловых форумов, конференций, бизнес-завтраков, вечерние шоу-программы и так далее. Название клуба — 1912 — выбрано неслучайно и относится к периоду зарождения футбола в России, к году образования Российского футбольного союза, а также году рождения сборной России по футболу», — сказал Митрофанов.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» будет проходить в Уфе с 17 по 19 октября. Главной площадкой станет новый Дворец борьбы. В нем состоится пленарное заседание, Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и будет работать деловая программа.

РФС
Максим Митрофанов
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