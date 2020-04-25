Мишустин поручил подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 30 апреля подготовить предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые ввели из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

«Подготовить и представить в Правительство Российской Федерации согласованные предложения по поэтапной отмене введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Срок — 30 апреля 2020 года», — написано в поручении.

Также было поручено Роспотребнадзору «представить предложения об организации взаимодействия на единой площадке с бизнесом для обсуждения вопросов, связанных с продолжением работы в условиях распространения».

По последним данным Worldometers на 25 апреля, всего выявлен 2 888 684 случая заражения коронавирусом. Умерших — 201 132 человек, выздоровело — 823 742.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 25 апреля всего зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6 250 человек.