26 июня, 10:30

Миронова: «Отсутствие украинцев не идет на пользу конкуренции в бильярде»

Камила Абдурахманова
корреспондент

15-кратная чемпионка мира Диана Миронова считает, что отсутствие ведущих украинских спортсменов на турнирах не идет на пользу конкуренции в бильярде.

«Сказывается [отсутствие украинцев]. В плане конкуренции, конечно, это не на пользу пошло. Всегда сборная Украины составляла очень хорошую конкуренцию. Причем как среди мужчин, так и среди женщин», — цитирует Миронову ТАСС.

На завершившемся чемпионате мира по свободной пирамиде в Сургуте в мужских соревнованиях в нейтральном статусе приняли участие два украинских бильярдиста.

Источник: ТАСС
